Golegã estreia Festival da Interculturalidade para aproximar famílias e culturas

A Golegã vai celebrar pela primeira vez a diversidade cultural do concelho com um festival pensado para as famílias e para o encontro entre comunidades. A iniciativa, promovida pelo município, realiza-se no sábado, 21 de Março, entre as 14h00 e as 17h00, no Largo da Imaculada Conceição, e junta gastronomia, música, dança e animação num ambiente de convívio e partilha. O primeiro Festival da Interculturalidade nasce com o objectivo de valorizar as diferentes culturas que hoje fazem parte do território e de reforçar os laços entre as famílias residentes no concelho. A organização conta com a colaboração da Fundação Aga Khan e de várias entidades parceiras, numa aposta clara na promoção da inclusão e do conhecimento mútuo.

A data escolhida coincide com a chegada da primavera e com o Nowruz, celebração tradicional da Ásia Central que assinala o Ano Novo do calendário persa, o que confere um simbolismo especial ao evento. Ao longo da tarde, famílias de diferentes origens vão dar a conhecer tradições, sabores e expressões culturais dos seus países, através de mostras culturais e gastronómicas representativas das várias comunidades presentes na Golegã. O programa inclui ainda momentos de música, dança e animação, procurando criar um espaço aberto ao convívio e à descoberta. Mais do que uma festa, o festival pretende afirmar-se como um ponto de encontro entre culturas, onde a diversidade surge como factor de enriquecimento colectivo.

Com esta iniciativa, a autarquia quer incentivar a proximidade entre pessoas de diferentes origens, promovendo o respeito, o diálogo e a valorização dos costumes e tradições que coexistem no concelho. O Festival da Interculturalidade apresenta-se assim como uma estreia com ambição de unir a comunidade em torno de um território mais inclusivo e participado.