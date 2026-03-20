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Cultura | 20-03-2026 13:14

Vila Franca de Xira celebra cultura tauromáquica esta semana

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Até 28 de Março a cidade recebe eventos, exposições e colóquios alusivos à festa brava.

A Semana da Cultura Tauromáquica regressa entre os dias 21 e 28 de março para a sua 35.ª edição, sob o mote “Tauromaquia e Liberdade”, reafirmando o seu papel como uma das principais iniciativas de valorização da cultura taurina em Portugal.
Promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira, em parceria com o Clube Taurino Vilafranquense, a programação deste ano aposta numa abordagem multifacetada que cruza tradição e reflexão. Colóquios, exposições, sessões de cinema, uma noite de fado e um espectáculo de flamengo integram o cartaz, distribuído por vários espaços da cidade de Vila Franca de Xira.
A edição deste ano presta homenagem a Fernando Palha, figura da tauromaquia nacional e membro de uma das mais emblemáticas famílias de ganadeiros. A evocação do seu percurso será feita através de uma exposição dedicada ao seu contributo para a projecção e afirmação da cultura taurina em Portugal.
Com iniciativas pensadas para diferentes públicos, o programa inclui também actividades no espaço público, como o “Brincar aos Toiros”, reforçando a vertente participativa e o envolvimento intergeracional que têm caracterizado o evento ao longo das décadas.
Com mais de trinta anos de história, a Semana da Cultura Tauromáquica continua a afirmar-se como um momento central na promoção do património cultural ligado à tauromaquia, consolidando a sua importância na identidade cultural de Vila Franca de Xira.

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