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Cultura | 21-03-2026 17:16

Benavente celebra 826 anos do Foral com gala e feira medieval

Benavente celebra 826 anos do Foral com gala e feira medieval
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Iniciativa inclui momentos culturais, recriação histórica e experiências gastronómicas envolvendo a comunidade e evocando as raízes da vila.

As comemorações dos 826 anos do Foral de Benavente decorrem este mês com um programa que conjuga homenagem institucional, animação cultural e recriação histórica.
No dia 25 de Março, data evocativa da atribuição do foral, realiza-se uma Gala de Aniversário, às 20h30, no Cine-Teatro de Benavente. A cerimónia inclui uma homenagem aos anteriores presidentes da Junta de Freguesia de Benavente - António Ruivo, António Paulino Barrão, António Pereira Ramalho, Lúcio Júnior, Júlio Silva, Maria Leonor Parracho e Inês Correia - e conta com actuações do Coro do Agrupamento de Escolas de Benavente, da fadista Catarina Foguete, do grupo de dança “Coreo Dance Project” e do Cavalinho da Sociedade Filarmónica Benaventense.
No fim-de-semana de 28 e 29 de Março, o Parque 25 de Abril recebe uma Feira Medieval, que este ano integra o projecto “Fogo de Terra”, centrado na cozinha ao vivo integrada em espectáculo medieval. A iniciativa reúne vários chefes, nomeadamente Célia Mendes, Archil Shinjikashvili, Célia Santos, Rogério Imaginário, Ana Sanchez, Luís Machado, Carla Candeias e Joana Serafim Candeias, que irão confeccionar pratos com recurso a técnicas tradicionais e produtos da região, num ambiente inspirado noutras épocas. Está ainda prevista a realização de provas de vinhos da Companhia das Lezírias, da Casa Relvas e de Pinhal da Torre.
A feira proporciona uma experiência gastronómica ao longo de todo o fim-de-semana, com início no sábado às 13h00 e no domingo às 12h00, num cenário de época marcado também por artesanato e animação.
O Foral de Benavente, atribuído em 25 de Março de 1200 por D. Paio, mestre da Ordem Militar de Évora, e confirmado por D. Sancho I, constituiu um documento jurídico fundamental na organização administrativa e social da vila. Posteriormente, foi concedido um foral novo por D. Manuel, em 16 de Janeiro de 1516, tendo ainda recebido privilégios de vários monarcas, nomeadamente D. Dinis e D. Fernando.
A importância histórica deste documento está ligada ao seu papel na organização do povoamento a sul do rio Tejo, na afirmação de uma autonomia municipal inicial e na integração de Benavente no sistema jurídico e administrativo do reino português na Idade Média.
A organização das comemorações é da Junta de Freguesia de Benavente, com o apoio da Câmara Municipal.

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