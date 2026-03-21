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Cultura | 21-03-2026 10:00

Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira cria novo espaço de convívio

Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira cria novo espaço de convívio
"Figueira de sabores" em Vale de Figueira é um novo espaço de convívio e dinamização no centro de bem estar social - foto DR
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A inauguração da “Figueira de Sabores” está agendada para dia 25 de Março pelas 15h00.

O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, inaugura no dia 25 de Março, pelas 15h00, o novo espaço “Figueira de Sabores”. Trata-se de um projecto financiado pelo BPI Fundação “la Caixa” que tem como principal objectivo criar um espaço de convívio e dinamização dentro da instituição. Segundo o Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, o “Figueira de Sabores” pretende funcionar como um ponto de encontro para a realização de actividades regulares centradas na culinária e na partilha de saberes, promovendo momentos de socialização entre utentes, colaboradores e comunidade. Pretende contribuir para a promoção do envelhecimento activo, o reforço da saúde emocional e a integração comunitária, através de actividades que valorizam a tradição gastronómica, a convivência e o bem-estar.

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