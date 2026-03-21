SodaStock VI anima Bairro da Soda Póvoa no Forte da Casa

O Bairro da Soda Póvoa, no Forte da Casa, prepara-se para receber nos dias 1 e 2 de Maio a sexta edição do SodaStock, um arraial com traços de festival que promete animar a comunidade.

Após o sucesso da edição anterior, que reuniu mais de 800 participantes, a Associação de Moradores do Bairro da Soda Póvoa alargou o evento a dois dias e mantém o objectivo de valorizar o espírito comunitário e o convívio.

O programa inclui a participação dos Cavaquinhos da Associação de Idosos e Pensionistas do Forte da Casa, do Rancho Folclórico e do Grupo Folclórico do Parque Residencial de Vialonga, reforçando a componente tradicional do evento. A vertente artística conta ainda com a escola de dança Dance Addicted e com o jovem Guilherme Rodrigues (“Guizolas From Hell”), de 11 anos, que no ano passado se classificou entre os cinco melhores da Europa num concurso internacional para jovens até aos 15 anos.

Haverá também actuações de alunos da Escola Superior de Música, incluindo o Coro de São Gregório e apresentações de cordas, com a participação de uma jovem oriunda do bairro.

No plano musical, o cartaz inclui a Crossroads Blues Band (Blues e Jazz), o regresso de um dos fundadores dos Sarcastic Angel com os Leonel’s Fault, os já reconhecidos Dee Jokerz e os MT80.