Cãominhada Solidária assinala 36 anos da APAAC no Cartaxo

A APAAC — Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo promove, no dia 16 de Maio, uma Cãominhada Solidária com início às 10h30, junto ao Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo.

A APAAC — Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo promove, no dia 16 de Maio, uma Cãominhada Solidária com início às 10h30, junto ao Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo. A iniciativa surge no seguimento do aniversário da associação, celebrado a 14 de Maio, que conta com 36 anos de dedicação à causa animal no concelho. As inscrições são obrigatórias até dia 8 de Maio, para efeitos de organização e seguro, e podem ser acedidas através do link https://forms.gle/6LNaGBv78ybjpft58.

O percurso, de aproximadamente um quilómetro, parte do Pavilhão Municipal de Exposições e termina junto à Câmara do Cartaxo, onde está previsto um momento de convívio entre participantes, voluntários e amigos da causa animal. O mote do evento resume a iniciativa: "Cada passo conta. Cada doação faz a diferença."

A participação na caminhada depende de uma entrada solidária, que implica a doação de um bem essencial para os animais resgatados pela associação, como ração, paté, biscoitos ou outros alimentos. Os donativos revertem integralmente a favor dos animais que se encontram aos cuidados da APAAC, que desenvolve trabalho continuado no resgate e acolhimento de animais abandonados no concelho. Para além da recolha de donativos, a Cãominhada pretende sensibilizar a comunidade para a adopção responsável e para o bem-estar animal. O formato é acessível a toda a família, com ou sem animal de estimação.