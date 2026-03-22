Cartoon Xira também se faz no feminino

A artista espanhola Maria Picassó é a convidada internacional da 27ª edição da Cartoon Xira, onde expõe uma antologia com 106 trabalhos de caricaturas de músicos, actores e escritores realizados ao longo dos anos. A O MIRANTE diz que não gosta muito de retratar temas políticos, até porque vem da área da ilustração, tendo “uma tendência mais escapista”, sem “confronto directo”.

Sobre o eventual receio de ferir a susceptibilidade do artista que vai caricaturar, diz que depende de gostar ou não do caricaturado. “Quando sinto ligação com a música, por exemplo, ou com um filme, tento que o desenho exprima isso. Às vezes acontece que um jornal me pede uma caricatura de alguém que não conheço tão bem; nesse caso procuro investigar e tentar transmitir, sobretudo, uma ligação entre o visual do artista e aquilo que eu desenho”, explica, acrescentando que gosta muito da série Star Trek e que este é um dos temas que mais gosta de retratar.



Mafalda Anjos defende mais paridade no cartoon

A escritora e jornalista Mafalda Anjos marcou presença na inauguração do Cartoon Xira e defendeu que “a arte do cartoon editorial é uma arte de resistência” perante a actual crise dos media. Autora do prefácio dos livros da exposição, considera que as mulheres podem ter um olhar diferente sobre os temas da actualidade e defende uma maior presença feminina no cartoon editorial. “Durante muitos anos pensei sobre se as mulheres têm ou não uma abordagem diferente sobre os temas da actualidade. Já achei que sim, já achei que não, mas cada vez me convenço mais que têm”, afirmou.

Segundo a jornalista, esse olhar pode traduzir-se numa maior empatia e numa forma distinta de analisar os acontecimentos. “Se calhar colocam-se mais no lugar dos outros e esse olhar traduz-se depois numa abordagem analítica um pouco diferente”, explicou. Apesar disso, Mafalda Anjos sublinha que essa diferença nem sempre é visível no cartoon, sobretudo porque existem poucas mulheres a trabalhar nesta área. Em Portugal, recorda, são raros os nomes femininos associados ao cartoon editorial, referindo como exemplo a cartoonista Cristina Sampaio. “Um olhar feminino, seja no cartoon editorial, seja num painel de comentadores, é fundamental”, disse, acrescentando que gostaria de ver “mais paridade também ao nível do cartoon”.