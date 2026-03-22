Festa da Sopa volta a deliciar o Cartaxo

Os Escuteiros do Agrupamento 1120 do Cartaxo voltam a promover mais uma edição da Festa das Sopas. O evento vai realizar-se no dia 11 de Abril, sábado, a partir das 19h00 no Pavilhão Municipal de Exposições.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara do Cartaxo e a colaboração de restaurantes do concelho, prometendo uma noite deliciosa e animada. A entrada, com um valor simbólico, inclui uma taça alusiva à Festa das Sopas e a degustação de todas as sopas disponíveis.

