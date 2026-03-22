Cultura | 22-03-2026 07:00
Festa da Sopa volta a deliciar o Cartaxo
foto ilustrativa - foto dr
Iniciativa regressa ao concelho do Cartaxo com o objectivo de angariar fundos para os escuteiros
Os Escuteiros do Agrupamento 1120 do Cartaxo voltam a promover mais uma edição da Festa das Sopas. O evento vai realizar-se no dia 11 de Abril, sábado, a partir das 19h00 no Pavilhão Municipal de Exposições.
A iniciativa conta com o apoio da Câmara do Cartaxo e a colaboração de restaurantes do concelho, prometendo uma noite deliciosa e animada. A entrada, com um valor simbólico, inclui uma taça alusiva à Festa das Sopas e a degustação de todas as sopas disponíveis.
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