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Cultura | 22-03-2026 10:00

Observação de aves em Tomar aberta à comunidade

Observação de aves em Tomar aberta à comunidade
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A associação 30POR1LINHA – Associação Sociocultural e Ambiental promove, no dia 29 de Março, em Tomar, mais uma sessão do ciclo “Aqui Há Aves!”, desafiando a comunidade a descobrir a biodiversidade urbana através da observação de aves.

A associação 30POR1LINHA – Associação Sociocultural e Ambiental organiza mais uma sessão do ciclo “Aqui Há Aves!” no domingo, 29 de Março, em Tomar. A iniciativa, agendada entre as 9h00 e as 12h00, dirige-se ao público em geral e pretende sensibilizar para a importância das aves no ecossistema urbano, bem como para o papel fundamental dos espaços verdes nas cidades. A actividade é aberta a participantes de todas as idades, incluindo famílias e pessoas sem qualquer experiência prévia em birdwatching.

Depois de um início de ano condicionado pelo mau tempo, que levou ao adiamento da primeira sessão prevista, esta será a segunda actividade do ciclo em 2026. O projecto “Aqui Há Aves!” tem vindo a afirmar-se como uma proposta de educação ambiental, promovendo o contacto directo com a natureza e incentivando a valorização da avifauna local.

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