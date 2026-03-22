Torres Novas dinamiza encontro para grávidas e famílias

Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes vai acolher a iniciativa “Conversas com Barriguinhas” no dia 24 de Março, às 17h00, destinada a futuras mães e famílias.

Torres Novas vai receber uma sessão presencial do projecto “Conversas com Barriguinhas” na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, no dia 24 de Março, às 17h00. A iniciativa é destinada a futuras mães e famílias que desejam preparar-se de forma mais informada para a chegada do bebé.

A sessão contará com a intervenção da enfermeira Ângela Guarda, especialista em saúde materna e obstetrícia e vai abordar o tema “Primeiros socorros ao bebé: o que preocupa os pais”, e com Filipa Pereira, especialista da Crioestaminal, que esclarecerá tudo sobre as células estaminais do cordão umbilical do recém-nascido.

A iniciativa é gratuita, mediante inscrição prévia na plataforma oficial do projecto, e promete tirar todas as dúvidas sobre gravidez, parto e pós-parto, fornecendo a partilha e o contacto directo com profissionais de saúde.