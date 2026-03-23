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Cultura | 23-03-2026

Museu de Arqueologia valoriza a história de Alcanede

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Museu de Arqueologia valoriza a história de Alcanede

FOTOS – Município de Santarém

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Alcanede passou a contar com um Museu de Arqueologia, instalado na Igreja Matriz da vila. O espaço, inaugurado no domingo, 22 de Março, visa preservar, valorizar e divulgar a história desse território e as suas raízes.

Alcanede passou a contar com um Museu de Arqueologia, instalado na Igreja Matriz da vila. O espaço, inaugurado no domingo, 22 de Março, visa preservar, valorizar e divulgar a história desse território e as suas raízes. A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, Manuel Joaquim Vieira, do bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina, de diversos autarcas do município e da freguesia e outras individualidades.

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