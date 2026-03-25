Alhandra acolhe noite de fados solidária

Escuteiros voltam a realizar a sua tradicional noite de fados na CURPIFA com as verbas a reverter para a manutenção das suas instalações.

Os Escuteiros de Alhandra vão realizar, na noite de 28 de Março, pelas 19h00, mais uma noite de fados solidária. O evento tem novamente lugar na nas instalações da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra. Vai contar com a presença dos fadistas convidados Emília Letra, Berta Mourão, Olivete Botelho, José Miguel e Paulo Dias. Acompanham à guitarra portuguesa António Sereno e à viola Jacinto Carminho. Os participantes têm direito, por 15 euros, a caldo verde, pão, chouriço assado, vinho e sobremesa, servidos pelos escuteiros de várias idades.