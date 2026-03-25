uma parceria com o Jornal Expresso
25/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 25-03-2026 14:01

Carlos Cupeto apresenta “Inteligência do Lugar” na FNAC Colombo

Carlos Cupeto apresenta “Inteligência do Lugar” na FNAC Colombo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Carlos Cupeto apresenta no dia 26 de Março, às 18h30, na FNAC Colombo, em Lisboa, o livro Inteligência do Lugar – do colapso global à vida local, numa sessão que reúne nomes ligados ao pensamento, à comunicação e à edição.

Carlos Alberto Cupeto apresenta no dia 26 de Março, às 18h30, na FNAC Colombo, em Lisboa, o livro Inteligência do Lugar – do colapso global à vida local, numa sessão promovida pelas Edições Sílabo que junta reflexão, pensamento crítico e debate em torno dos desafios do território e do futuro das comunidades. A apresentação conta com a participação de Rui Tavares Guedes, director da revista Visão, com um testemunho de José Roquette, presidente do conselho de administração da Herdade do Esporão, além de intervenções do próprio autor e de Joana Robalo, das Edições Sílabo.
O autor é uma figura bem conhecida dos leitores de O MIRANTE, onde foi cronista durante vários anos. Carlos Alberto Cupeto é geólogo e professor universitário, ligado à Universidade de Évora. A obra apresentada propõe uma reflexão sobre a relação entre o colapso global e a importância da vida local, num tempo em que as respostas de proximidade, a leitura do território e a valorização dos lugares ganham novo peso no debate público.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região