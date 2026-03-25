Carlos Cupeto apresenta “Inteligência do Lugar” na FNAC Colombo

Carlos Alberto Cupeto apresenta no dia 26 de Março, às 18h30, na FNAC Colombo, em Lisboa, o livro Inteligência do Lugar – do colapso global à vida local, numa sessão promovida pelas Edições Sílabo que junta reflexão, pensamento crítico e debate em torno dos desafios do território e do futuro das comunidades. A apresentação conta com a participação de Rui Tavares Guedes, director da revista Visão, com um testemunho de José Roquette, presidente do conselho de administração da Herdade do Esporão, além de intervenções do próprio autor e de Joana Robalo, das Edições Sílabo.

O autor é uma figura bem conhecida dos leitores de O MIRANTE, onde foi cronista durante vários anos. Carlos Alberto Cupeto é geólogo e professor universitário, ligado à Universidade de Évora. A obra apresentada propõe uma reflexão sobre a relação entre o colapso global e a importância da vida local, num tempo em que as respostas de proximidade, a leitura do território e a valorização dos lugares ganham novo peso no debate público.