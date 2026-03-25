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Cultura | 25-03-2026 21:00

Cinco décadas de criação teatral revisitas em catálogo dos Esteiros

teatro palco espectáculo
foto ilustrativa
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Grupo de Teatro Esteiros encerra a exposição dedicada ao seu meio século de existência com a apresentação de um catálogo. A cerimónia vai decorrer em Alhandra, na Sociedade Euterpe Alhandrense.

A Sociedade Euterpe Alhandrense vai apresentar o catálogo da exposição “50 Anos de Liberdade e Urgência” dedicada ao percurso do Grupo de Teatro Esteiros.
Integrada nas comemorações do Dia Mundial do Teatro, a iniciativa assinala o encerramento de uma exposição que revisita cinco décadas de criação, intervenção e presença contínua no panorama cultural.
O catálogo reúne um conjunto significativo de fotografias, documentos e testemunhos, constituindo um registo vivo da história do grupo, da sua evolução e do contributo artístico ao longo de 50 anos.
A apresentação estará a cargo de Miguel Falcão, figura incontornável dos Esteiros, cuja ligação ao grupo atravessa várias gerações e traduz o espírito e a entrega que definem este percurso colectivo.
O programa inclui ainda um momento teatral, com a interpretação do monólogo “Emigrantes”, por João Santos Lopes, bem como um momento de reconhecimento dirigido aos elementos que, ao longo do tempo, fizeram parte da história do Grupo de Teatro Esteiros.
A apresentação está marcada para dia 28 de Março, pelas 16h00, com entrada livre.

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