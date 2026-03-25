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Cultura | 25-03-2026 07:00

Constância celebra Dia Mundial do Teatro com comédia

teatro
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O município de Constância vai assinalar o Dia Mundial do Teatro com a apresentação da comédia “Bacalhau com Todos”, pelo Grupo de Teatro de Santa Margarida.

O município de Constância vai apresentar três sessões da comédia “Bacalhau com Todos” para celebrar o Dia Mundial do Teatro esta sexta-feira, 27 de Março. A sessão inicial esgotou em poucas horas, levando a autarquia a acrescentar duas novas apresentações: uma no sábado, 28 de Março — também já esgotada — e outra no domingo, 29, às 16h00, para a qual restam apenas alguns lugares. A comédia promete casa cheia e muita animação ao longo do fim de semana em Constância.
A peça, dirigida a toda a família, retrata de forma humorística o serão de uma família tipicamente portuguesa e as peripécias desencadeadas pela chegada da avó Dona Aparecida, que vai passar o fim de semana em casa da filha Geninha e do genro Luís Augusto, enquanto o neto Carlitos se preocupa mais com a mulher a dias do que com os estudos.

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