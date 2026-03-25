Festival da Sopa e Petisco volta a animar Alcoentre

Segunda edição regressa à Associação das Quebradas no dia 28 de Março pelas 18h00 para um evento que promete sabores únicos e tradicionais da localidade.

A freguesia de Alcoentre recebe o Festival da Sopa e Petisco no sábado, 28 de Março, pelas 18h00, na Associação das Quebradas. O evento promete sabores únicos e tradicionais da região de Alcoentre. A junta de freguesia convida a população e vizinhos a um encontro de gerações para uma maior participação da comunidade junto do associativismo.

