Cultura | 25-03-2026 21:00
Festival da Sopa e Petisco volta a animar Alcoentre
foto ilustrativa
Segunda edição regressa à Associação das Quebradas no dia 28 de Março pelas 18h00 para um evento que promete sabores únicos e tradicionais da localidade.
A freguesia de Alcoentre recebe o Festival da Sopa e Petisco no sábado, 28 de Março, pelas 18h00, na Associação das Quebradas. O evento promete sabores únicos e tradicionais da região de Alcoentre. A junta de freguesia convida a população e vizinhos a um encontro de gerações para uma maior participação da comunidade junto do associativismo.
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