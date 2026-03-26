uma parceria com o Jornal Expresso
26/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 26-03-2026 12:35

Alhandra acolhe Procissão do Senhor dos Passos

Alhandra acolhe Procissão do Senhor dos Passos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Celebração quaresmal destaca-se pelo envolvimento de famílias, jovens e crianças.

A vila de Alhandra volta a viver, no próximo dia 29 de Março, Domingo de Ramos, um dos momentos mais significativos da sua vivência quaresmal, com a realização da Procissão do Senhor dos Passos.
A iniciativa, dinamizada há cerca de dois anos pela Pastoral Familiar da Paróquia de Alhandra, tem vindo a ganhar nova expressão, envolvendo um número crescente de participantes. Ao longo do percurso, as estações são recriadas através de diversas formas de expressão artística, como música, teatro, dança, fado e poesia, proporcionando uma experiência mais próxima e participativa.
A mudança tem sido amplamente acolhida pela população, registando-se um crescimento significativo no número de envolvidos, entre adultos, famílias, crianças e jovens, que colocam os seus talentos ao serviço da comunidade.
A procissão tem início marcado para as 16h00, na Igreja Matriz de Alhandra, sendo presidida pelo Bispo Auxiliar D. Rui Gouveia.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região