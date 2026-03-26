Alhandra acolhe Procissão do Senhor dos Passos

A vila de Alhandra volta a viver, no próximo dia 29 de Março, Domingo de Ramos, um dos momentos mais significativos da sua vivência quaresmal, com a realização da Procissão do Senhor dos Passos.

A iniciativa, dinamizada há cerca de dois anos pela Pastoral Familiar da Paróquia de Alhandra, tem vindo a ganhar nova expressão, envolvendo um número crescente de participantes. Ao longo do percurso, as estações são recriadas através de diversas formas de expressão artística, como música, teatro, dança, fado e poesia, proporcionando uma experiência mais próxima e participativa.

A mudança tem sido amplamente acolhida pela população, registando-se um crescimento significativo no número de envolvidos, entre adultos, famílias, crianças e jovens, que colocam os seus talentos ao serviço da comunidade.

A procissão tem início marcado para as 16h00, na Igreja Matriz de Alhandra, sendo presidida pelo Bispo Auxiliar D. Rui Gouveia.