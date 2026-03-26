Cartaxo juntou crianças, livros e poesia numa manhã dedicada à natureza
Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita voltou a abrir portas à imaginação e à partilha, reunindo no Cartaxo cerca de 15 crianças numa sessão da Hora do Conto que assinalou, em simultâneo, o Dia da Árvore e o Dia Mundial da Poesia.
A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, assinalou o Dia da Árvore e o Dia Mundial da Poesia com mais uma sessão da Hora do Conto, que reuniu cerca de 15 crianças e vários adultos num ambiente de partilha, leitura e convívio em família. A iniciativa contou com a presença da vereadora Maria João Oliveira, responsável pela Divisão de Cultura, Desporto e Associativismo da Câmara Municipal do Cartaxo, e foi dinamizada por Irene Gabirro, que conduziu a sessão através de três histórias escolhidas para despertar a atenção dos mais novos e transmitir valores ligados à natureza, à gratidão e à convivência.
Entre os livros apresentados esteve Arrumado, de Emily Gravett, com o personagem Texugo Pedro, numa abordagem ao equilíbrio natural e à ideia de que algum “desarrumo” é essencial para os ecossistemas. Já O Bolo de Maçã, de Dawn Casey, destacou a importância dos gestos simples e da gratidão, acabando por inspirar o momento final de partilha, com bolo de maçã para os presentes. A terceira obra escolhida foi É Só Desta Vez. A sessão coincidiu com o Dia Mundial da Poesia, motivo pelo qual foram também distribuídos poemas aos adultos que acompanharam as crianças, reforçando o carácter simbólico da iniciativa e associando a leitura à celebração da palavra e da natureza. O encontro terminou com um lanche partilhado entre crianças e famílias, num ambiente descontraído que voltou a sublinhar o papel da Hora do Conto como espaço de aproximação entre os livros, os mais pequenos e a comunidade.