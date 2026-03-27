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Cultura | 27-03-2026 12:00

Constância assinala Dia dos Centros Históricos com passeio pela vila

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O Município de Constância vai celebrar o Dia Nacional dos Centros Históricos com um passeio interpretativo pelo centro histórico da vila, intitulado “Constância, entre a praça e os rios”.

O Município de Constância celebra no sábado, 28 de Março, o Dia Nacional dos Centros Históricos com um passeio interpretativo pelo centro histórico da vila, intitulado “Constância, entre a praça e os rios”. A iniciativa, organizada pelo Posto de Turismo, é gratuita e pretende valorizar o património local através de um percurso que reúne alguns dos locais mais emblemáticos da antiga vila ribeirinha.
O passeio tem início marcado para as 10h00 na Praça Alexandre Herculano e deve prolongar-se por cerca de hora e meia. Ao longo do trajecto, os participantes serão convidados a redescobrir espaços e memórias que sustentam a identidade de constância, passando pela Rua do Tejo, pelo local da antiga torre defensiva, pela confluência dos rios Tejo e Zêzere e terminando junto ao Monumento a Camões.
Sob o lema popular «Em Constância, a história corre como os rios: passa pela praça, protege-se na igreja e encontra-se na água», a iniciativa procura reforçar a ligação da comunidade ao seu centro histórico e promover a fruição do património cultural e paisagístico que distingue a vila.

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