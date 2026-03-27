Dia mundial do teatro celebrado em VFX com várias peças para todos os públicos

O dia mundial do teatro vai ser celebrado no concelho de Vila Franca de Xira com diversas peças para todos os gostos. No espaço cultural Fernando Augusto, na Póvoa de Santa Iria, continua a cargo do Grémio Dramático Povoense o festival de teatro, com a exibição da peça “Silêncios Inacabados” na sexta-feira, 27 de Março, pelas 21h30.

Também o Grupo de Teatro Esteiros, de Alhandra, vai levar a palco na Sociedade Euterpe Alhandrense a evocação da data, primeiro com a peça “Histriónia - A trégua”, dia 27 às 21h30. No dia seguinte, sábado, às 16h00, é apresentado o catálogo “50 anos de liberdade e urgência” do Grupo de Teatro Esteiros, com monólogo de João Santos Lopes.

Já a companhia Inestética mantém a peça “Medusa”, até 28 de Março, no Palácio do Sobralinho, uma criação de Alexandre Lyra Leite. A performance decorre em percurso livre e inclui seis vídeo-instalações concebidas por Alexandre Lyra Leite e uma instalação escultórica da artista Filipa Alfama. O projecto estabelece um diálogo com os músicos Philippe Trovão e Francisco Cipriano, que actuam ao vivo, criando uma experiência performativa em que imagem, escultura, som e espaço se interligam. A organização alerta que a performance inclui imagens que podem ferir a susceptibilidade de espectadores mais sensíveis. O espectáculo é destinado a maiores de 18 anos e estará em cena no Palácio do Sobralinho até 28 de Março, de quinta-feira a sábado, às 21h30.

Por fim, também o Cegada, em Alverca, celebra 40 anos de actividade no Dia Mundial do Teatro, com a estreia de dois espectáculos que cruzam diferentes linguagens artísticas e gerações de público. A estreia de A Orquestra na Baleia, a partir do universo do autor Mário João Alves, com encenação de Rui Dionísio, conta com música ao vivo da Orquestra de Vialonga e ilustrações de Dina Sachse, animadas por Abel Arez e Joana Arez. Acontece no Ateneu Artístico Vilafranquense, no dia 27 de Março, às 21h00.

O segundo momento das comemorações será a estreia de A Gorda, adaptação teatral do romance de Isabela Figueiredo, com encenação de Sofia de Portugal, tem como eixo a interpretação de Maria Rueff, que assume o papel da protagonista Maria Luísa. A versão cénica, assinada por Marta Dias, aborda temas como identidade, memória e transformação, cruzando o plano íntimo com o contexto social de um Portugal em mudança. A peça estará em cena no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, de 28 de Março a 12 de Abril, com sessões de quinta a sábado às 21h00 e aos domingos às 16h00.

