“Estação da Páscoa” leva animação ao Entroncamento

O Entroncamento recebe, no sábado, 28 de Março, a iniciativa “Estação da Páscoa”, que vai animar a Praça da Restauração do Mercado Municipal e a Praça Salgueiro Maia, entre as 09h30 e as 17h30, com um programa pensado para todas as idades.

Promovido pela Câmara Municipal do Entroncamento, o evento reúne um conjunto de actividades, com destaque para a mostra de artesanato, insufláveis, ateliers infantis, jogos temáticos e animação de rua, criando um ambiente festivo e de convívio para famílias. Entre os momentos mais aguardados estão as animações com personagens inspiradas no universo de “Alice no País das Maravilhas”, dirigidas aos mais novos, e as actuações da Banda Swag Party, que vão percorrer o espaço com animação itinerante. O programa inclui ainda actividades como o jogo “Descobre o Coelho”, ateliers criativos dedicados à Páscoa e espaços de diversão para crianças, distribuídos ao longo do dia em diferentes horários.

Com entrada livre e participação gratuita, a iniciativa pretende assinalar a época da Páscoa com um conjunto de iniciativas lúdicas e culturais, dinamizando o espaço público da cidade entre a comunidade.