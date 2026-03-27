A partir de sessões mensais de poesia abertas à comunidade, um colectivo de Coruche foi construindo, ao longo de mais de uma década, um caminho artístico que hoje cruza declamação, teatro e intervenção cultural. Assinala-se esta sexta-feira, 27 de Março, o Dia Mundial do Teatro.

Grupo de teatro ‘Um Poema na Vila’ nasce da palavra e cresce em Coruche há 14 anos

O grupo “Um Poema na Vila”, criado em 2012 em Coruche, tem vindo a afirmar-se como um espaço de partilha de poesia aberto à comunidade, com sessões mensais e temas diversificados.

A partir desse trabalho, surgiu em 2016 um grupo de teatro, impulsionado pela exploração da leitura e interpretação poética, que rapidamente levou à apresentação das primeiras peças.

Desde então, o colectivo tem desenvolvido várias produções e apresentações dentro e fora do concelho, assumindo o teatro como um meio de reflexão e intervenção, num projecto marcado pelo envolvimento comunitário e pela valorização da cultura.

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