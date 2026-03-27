Vila Nova da Barquinha lança exposição dedicada aos artistas do concelho

A Câmara de Vila Nova da Barquinha vai promover entre os dias 15 de Abril e 15 de Maio, a exposição “Artistas do Concelho de Vila Nova da Barquinha na Biblioteca Municipal Carlos Matos Gomes. A iniciativa pretende valorizar e divulgar a criação artística local, oferecendo um espaço de encontro entre criadores do concelho e a comunidade. A mostra está aberta a trabalhos de pintura, desenho, técnica mista, escultura, fotografia e outras expressões artísticas, refletindo a diversidade criativa existente no território. Podem participar artistas maiores de 18 anos, naturais ou residentes no concelho, com a possibilidade de apresentar até duas obras cada um.

A candidatura implica inscrição prévia através do envio da ficha de inscrição, nota biográfica, curriculum vitae e fotografias das obras em alta resolução, preferencialmente por via eletrónica. As peças a expor devem ser entregues até 10 de Abril, devidamente preparadas para instalação. A inauguração está marcada para 15 de Abril, às 9h00, e a exposição poderá ser visitada durante o horário habitual da Biblioteca Municipal. Após o encerramento, os trabalhos deverão ser levantados entre 16 e 22 de Maio.

Com esta iniciativa, o município reforça o seu compromisso com a promoção cultural e o apoio à comunidade artística local, contribuindo para a dinamização cultural e para o fortalecimento da identidade barquinhense.