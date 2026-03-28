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Cultura | 28-03-2026 15:00

Feira de Abril volta a animar o Entroncamento

Feira de Abril volta a animar o Entroncamento
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Recinto multiusos da cidade volta a receber, de 10 a 26 de Abril, diversões, artesanato e zona alimentar com diversão para toda a família.

O Recinto Multiusos do Entroncamento vai voltar a encher-se de animação com mais uma edição da Feira de Abril, que decorre entre os dias 10 e 26 de Abril, numa iniciativa promovida pela câmara municipal em parceria com a Diversões Simões. Ao longo de mais de duas semanas, o evento mantém a fórmula que tem vindo a marcar a sua identidade, com uma oferta diversificada que inclui equipamentos de diversão, zona alimentar e um espaço dedicado ao artesanato local.
A feira é reconhecida por ser um ponto de encontro para todas as idades, reunindo famílias e grupos de amigos num ambiente de convívio e celebração. A inauguração está marcada para 10 de Abril, às 17h00, sendo a entrada livre. O recinto funcionará de domingo a quinta-feira, entre as 14h00 e as 24h00, e às sextas-feiras e sábados até à 01h00.

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