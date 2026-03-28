Feira de Abril volta a animar o Entroncamento

O Recinto Multiusos do Entroncamento vai voltar a encher-se de animação com mais uma edição da Feira de Abril, que decorre entre os dias 10 e 26 de Abril, numa iniciativa promovida pela câmara municipal em parceria com a Diversões Simões. Ao longo de mais de duas semanas, o evento mantém a fórmula que tem vindo a marcar a sua identidade, com uma oferta diversificada que inclui equipamentos de diversão, zona alimentar e um espaço dedicado ao artesanato local.

A feira é reconhecida por ser um ponto de encontro para todas as idades, reunindo famílias e grupos de amigos num ambiente de convívio e celebração. A inauguração está marcada para 10 de Abril, às 17h00, sendo a entrada livre. O recinto funcionará de domingo a quinta-feira, entre as 14h00 e as 24h00, e às sextas-feiras e sábados até à 01h00.