Tiago Bettencourt actua no Cineteatro do Entroncamento

O Cineteatro São João, no Entroncamento, recebe no dia 11 de Abril, pelas 21h30, um concerto de Tiago Bettencourt. Os bilhetes custam 18 euros para a plateia e 12 euros para o balcão, estando disponíveis online e em pontos de venda habituais, bem como na bilheteira do Cineteatro São João no dia do espectáculo, caso não esgotem anteriormente.



Com uma carreira iniciada em 2003, enquanto vocalista dos Toranja, Tiago Bettencourt afirmou-se rapidamente junto do público com temas que marcaram uma geração, como "Carta" e "Laços". Desde então, tem mantido um percurso consistente e independente, distinguindo-se pela fidelidade à língua portuguesa e por uma identidade musical própria. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, o músico tem construído um repertório que cruza simplicidade melódica com uma sonoridade contemporânea, mantendo-se como uma referência na música nacional.