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Cultura | 29-03-2026 18:00

Concurso de poesia desafia jovens do Entroncamento a reflectir sobre o 25 de Abril

poesia literatura livro
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Iniciativa convida alunos a dar voz à liberdade através da escrita, devendo os trabalhos ser entregues até 15 de Abril.

A Câmara do Entroncamento está a promover o concurso de poesia “O 25 de Abril de 1974”, uma iniciativa dirigida aos jovens do concelho que pretende assinalar a data através da liberdade e criatividade poética. A iniciativa destina-se a estudantes do 2º e 3º ciclos do ensino básico, ensino secundário e também cursos profissionais. Os trabalhos devem ser entregues até 15 de Abril, na Biblioteca Municipal do Entroncamento, estando a divulgação dos resultados prevista para 23 de Abril.
Organizado em parceria com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento e a Escola Profissional Gustave Eiffel, o concurso tem como tema “Vozes da Liberdade: terra, sonho e futuro”, desafiando os alunos a reflectir sobre o significado da liberdade, a identidade do território e os sonhos que têm para o futuro.

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