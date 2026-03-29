uma parceria com o Jornal Expresso
29/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 29-03-2026 10:00

Mercado de Páscoa anima Semana Santa no Sardoal

Mercado de Páscoa anima Semana Santa no Sardoal
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa decorre nos dias 3 e 4 de Abril no Mercado Municipal das 10h00 às 18h00.

O município de Sardoal promove nos dias 3 e 4 de Abril o Mercado de Páscoa no Mercado Municipal. A iniciativa vai decorrer entre as 10h00 e as 18h00 em ambos os dias e é organizada em parceria com o CLDS Terra.Pura Sardoal 5G e reúne produtores e artesãos locais, com o objectivo de destacar o que de melhor se faz no concelho de Sardoal. O programa inclui workshops temáticos gratuitos, através de inscrição prévia gratuita. No dia 3 decorre o workshop de Tapete de Flores, com Ana Borges, e no dia 4 o workshop Amêndoas com Amor, com Célia Santos, que permitirá aos participantes confeccionar e decorar amêndoas.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sardoal também estará presente com a dinamização da “Toca do Coelho”, com actividades dedicadas aos mais novos. A iniciativa está inserida no programa complementar da Semana Santa de Sardoal e pretende celebrar a época pascal, com o objectivo de promover o comércio local e momentos de convívio em família.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região