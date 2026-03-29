Vereador oferece à Câmara de Santarém bens ligados ao Festival de Gastronomia

O vereador da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, doou ao município diversos artigos e bens ligados à história do festival Nacional de Gastronomia, evento de que foi um dos fundadores há mais de quatro décadas. Do acervo constam 151 ementas, 132 livros, 90 brochuras, um cartaz, 35 folhetos, 35 conjuntos documentais, esculturas, medalhas, fotografias, vários CD e DVDs e cassetes vídeo, num valor comercial estimado em 4850 euros.

Os bens são legados sem ónus nem encargos, para além dos decorrentes do respeito pelos direitos de autor, conforme está plasmado nos termos de doação aprovados pelo executivo camarário na última reunião de Março. No documento clarifica-se que o doador autoriza o município, nomeadamente a sua biblioteca, a gerir a colecção em particular no que respeito aos livros e exemplares duplicados, podendo doá-los a outras instituições congéneres.

Na proposta que fundamentou a decisão do executivo refere-se que o conjunto de bens oferece valor histórico, cultural e institucional para a história do festival, testemunhando a ligação de Nuno Domingos às dinâmicas de evento, da defesa da gastronomia, do artesanato e do folclore como valores patrimoniais, materiais e imateriais, Acrescenta-se que esse acervo pode vir a constituir o fundo basilar de uma biblioteca especializada e de um eventual centro de interpretação associado às dinâmicas do próprio evento.

No texto da proposta afirma-se ainda que esta doação vem complementar os objectos e fotografias doados pelos herdeiros de Carlos Abreu, presidente do Festival Nacional de Gastronomia durante muitos anos, considerando provável que outros intervenientes na fundação do Festival também entendam fazer contributos semelhantes, com vista a enriquecer e potenciar o desenvolvimento de um projecto museológico permanente dedicado ao evento.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), agradeceu em nome do executivo a oferta que Nuno Domingos, enquanto cidadão, decidiu fazer, dizendo esperar que esse acervo “com enorme significado” e “com muita informação útil” possa um dia vir a integrar um futuro museu da gastronomia. A proposta foi aprovada por unanimidade, sem a participação de Nuno Domingos.