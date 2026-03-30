Alunos de Salvaterra de Magos dão voz a autores locais em concurso de leitura

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos promoveu, no dia 26 de Março, a edição de 2026 do concurso de leitura “Concelho a Ler… nas Escolas”, em parceria com as bibliotecas escolares do concelho.

A iniciativa desafiou alunos do 1.º ao 9.º ano dos agrupamentos de escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos a ler em voz alta excertos de autores locais ou com ligação ao concelho, promovendo o gosto pela leitura e valorizando a identidade cultural do território.

Após uma fase de pré-selecção realizada pelas equipas das bibliotecas escolares, decorreu na quinta-feira a fase municipal do concurso, que reuniu alunos de cada agrupamento.

Os vencedores por ano de escolaridade foram Vasco Batista, do NE Glória do Ribatejo (1.º/2.º ano), Maria do Carmo Calhau, do CE Marinhais (3.º/4.º ano), Íris Pinto, da EB 2,3 de Marinhais (5.º ano), Pedro Rosa, da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos (6.º ano), Leonor Martins, da EB 2,3 de Marinhais (7.º ano), Micaela Vendeiro, da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos (8.º ano), e Margarida Ferreira, da EB 2,3 de Marinhais (9.º ano).

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos assegurou a atribuição de diplomas de participação, a entrega de prémios aos vencedores e ofereceu a todos os participantes um exemplar do livro infantojuvenil “Ubuntu - A Magia da Amizade em Salvaterra de Magos”, editado pela autarquia em 2025, da autoria de Lia C., com ilustrações de Joana Pereira.

A iniciativa pretende reforçar a importância da leitura na formação das crianças e jovens, incentivando competências de expressão, criatividade e ligação à comunidade.