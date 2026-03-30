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Cultura | 30-03-2026 10:00

Caminhada gratuita leva participantes à descoberta do Monte Serves

Caminhada gratuita leva participantes à descoberta do Monte Serves
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Uma caminhada gratuita de 15 quilómetros vai percorrer o Monte Serves no dia 19 de Abril. A iniciativa “Caminhos com História” alia desporto, natureza e património no concelho de Vila Franca de Xira.

Uma caminhada gratuita de cerca de 15 quilómetros vai dar a conhecer o Monte Serves e a região envolvente no próximo dia 19 de Abril, no concelho de Vila Franca de Xira. A iniciativa integra o programa “Caminhos com História” e promete um percurso exigente, mas rico em paisagem e património.
Promovida pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com o apoio do grupo “Caminheiros Daqui e d’Além”, a actividade convida os participantes a explorar trilhos e locais emblemáticos, conciliando a prática desportiva com o contacto com a natureza e a história local.
O percurso, de carácter circular, terá início e fim junto ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres, no Largo do Forte da Casa, e estende-se por aproximadamente 15 quilómetros. Ao longo do trajecto, os caminhantes irão atravessar diferentes tipos de terreno, incluindo trilhos de piso irregular, terra batida, calçada e asfalto.
Entre os pontos de interesse destacam-se a Quinta da Boca da Lapa, o Forte da Lapa, a Quinta do Convento dos Frades, os Fortes da Aguieira, um dólmen megalítico datado do Neolítico/Calcolítico e o vértice geodésico do Monte Serves, local que proporciona uma panorâmica de 360 graus sobre a paisagem envolvente.
A concentração está marcada para as 8h00, com início da caminhada previsto para as 8h30 e chegada estimada pelas 13h30. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, que pode ser realizada online ou através do envio de dados para a organização.

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