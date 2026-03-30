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Cultura | 30-03-2026 13:45

Exposição fotográfica dá a conhecer património e tradições de Alenquer

Exposição fotográfica dá a conhecer património e tradições de Alenquer
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“Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos” inaugurou no sábado na Biblioteca Municipal de Alenquer.

A Biblioteca Municipal de Alenquer recebe, até 24 de Abril, a exposição “Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos”, que reúne cerca de duas dezenas de imagens de José Gomes e Nuno Rodrigues. A mostra propõe uma viagem pela identidade, memória e património do concelho.
Nuno Rodrigues revisitou o seu arquivo pessoal para captar momentos ligados a tradições e locais emblemáticos, como a Feira Quinhentista da Merceana, o Convento de Charnais ou a procissão da luz. Já José Gomes destaca, nas suas fotografias, as ruas, os moinhos, as vinhas e o Convento de São Francisco, sublinhando a importância do registo fotográfico na preservação do património.
Na inauguração, a vereadora da Cultura, Cláudia Luís, anunciou a intenção de lançar um livro com imagens dos autores. A sessão contou ainda com um momento musical pela violinista Inês Gomes. A entrada é livre.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

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