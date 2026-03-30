Exposição fotográfica dá a conhecer património e tradições de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer recebe, até 24 de Abril, a exposição “Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos”, que reúne cerca de duas dezenas de imagens de José Gomes e Nuno Rodrigues. A mostra propõe uma viagem pela identidade, memória e património do concelho.

Nuno Rodrigues revisitou o seu arquivo pessoal para captar momentos ligados a tradições e locais emblemáticos, como a Feira Quinhentista da Merceana, o Convento de Charnais ou a procissão da luz. Já José Gomes destaca, nas suas fotografias, as ruas, os moinhos, as vinhas e o Convento de São Francisco, sublinhando a importância do registo fotográfico na preservação do património.

Na inauguração, a vereadora da Cultura, Cláudia Luís, anunciou a intenção de lançar um livro com imagens dos autores. A sessão contou ainda com um momento musical pela violinista Inês Gomes. A entrada é livre.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE