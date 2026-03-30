Golegã quer pôr a cultura em rede com novo programa municipal

O município da Golegã apresentou no dia 17 de Março o projecto “Golegã Cultur(&)Artes”, uma nova iniciativa pensada para dinamizar o sector cultural do concelho e criar uma rede de colaboração entre associações e fundações com actividade nesta área. A primeira reunião do projecto juntou várias entidades culturais do concelho, num encontro exclusivamente dirigido às associações com intervenção no panorama cultural local. A iniciativa pretende afirmar uma nova abordagem à cultura na Golegã, assente na criação de sinergias entre os agentes já existentes e na valorização da dinâmica cultural que o concelho tem vindo a desenvolver.

Segundo a autarquia, o objectivo passa por reforçar a qualidade, a quantidade e a diversidade da oferta cultural, criando condições para que o programa cresça de forma sustentada, dando espaço ao amadurecimento de projectos e ao aparecimento de novas iniciativas. Entre as metas definidas estão o incentivo a programas de formação, o desenvolvimento de projectos colaborativos, o apoio no acesso a fontes de financiamento e a promoção da partilha de experiências e dificuldades entre os vários agentes culturais.

Através do “Golegã Cultur(&)Artes”, o município quer impulsionar uma transformação do panorama cultural local, apoiada em redes de parceria e numa ligação mais forte entre a identidade cultural da Golegã e os contextos nacional e internacional. A autarquia pretende ainda dar aos agentes culturais, públicos e privados, um papel mais activo na criação, partilha, encontro e acolhimento, promovendo a circulação de conhecimento e a integração de novos protagonistas culturais no concelho. A apresentação pública do projecto está marcada para o dia 30 de Abril.

