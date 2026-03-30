Projecto “Figueira de Sabores” inaugurado em Vale de Figueira

O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, inaugurou no dia 25 de Março o novo espaço “Figueira de Sabores”. O evento contou com a presença do representante da Segurança Social, Pedro Moreira, do presidente da Junta de Vale de Figueira, Rui Vassalo, bem como de dirigentes da instituição, utentes, famílias e comunidade em geral.

O espaço “Figueira de Sabores” é um projecto financiado pelo BPI Fundação “la Caixa” que tem como principal objectivo criar um ponto de convívio e dinamização dentro da instituição. Segundo o Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, o “Figueira de Sabores” pretende funcionar como um ponto de encontro para actividades regulares centradas na culinária e na partilha de saberes, promovendo momentos de socialização entre utentes, colaboradores e comunidade. Visa contribuir para a promoção do envelhecimento activo, o reforço da saúde emocional e a integração comunitária, através de iniciativas que valorizam a tradição gastronómica, a convivência e o bem-estar.

FOTOS – DR