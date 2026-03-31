Ávinho: Festa do Vinho e das Adegas está a chegar a Aveiras de Cima

Visitantes podem percorrer as adegas e degustar gratuitamente o vinho produzido localmente em mais uma edição da Ávinho, em Aveiras de Cima, de 10 a 12 de Abril. A animação musical está garantida com Emanuel Moura com David Antunes, Vizinhos e Sara Correia.

Aveiras de Cima, a vila museu do vinho do concelho de Azambuja, recebe a 20ª edição da Ávinho - Festa do Vinho e das Adegas, de 10 a 12 de Abril. Nesta celebração vitivinícola, uma das mais emblemáticas da região, os visitantes ao adquirirem uma caneca de barro alusiva à festa têm acesso a provar, gratuitamente, todos os vinhos de uma dezena de vitivinicultores participantes na iniciativa.

“Estes homens e mulheres abrem as suas portas, a todos, com a arte de bem receber, e partilham muitos segredos do bom vinho ribatejano que continuam a produzir”, refere a Câmara de Azambuja, organizadora da festa, em parceria com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e a “Associação Vila Museu do Vinho”.

A animação está garantida com as bandinhas de rua, fado amador itinerante pelas diversas adegas, e experiências gastronómicas. As varandas e fachadas enfeitadas sob o tema do vinho, fruto do envolvimento da população local, são outro atractivo da festa.

Na sexta-feira, 10 de Abril, pelas 23h00, sobre a palco Emanuel Moura com David Antunes. No dia seguinte, pela mesma hora, acuta o grupo Vizinhos. No domingo, último dia do certame, a fadista Sara Correia encerra o evento, pelas 19h00. Após os concertos de sexta e sábado, a festa continua noite dentro com bailaricos e DJ's.