Cultura | 31-03-2026 12:00
Comissão da Sardinha Assada promove passeio a cavalo
A proposta combina actividades ao ar livre com momentos de convívio e animação ao longo do dia.
Um passeio a cavalo vai realizar-se no dia 11 de Abril, em Benavente, com concentração marcada para as 08h00 no recinto da Picaria e início do percurso às 08h30. A iniciativa, organizada pela Comissão da Sardinha Assada, inclui um trajecto que passa pela Sesmarias, Celeiro dos Arcos e Quinta da Foz.
O programa prevê um reforço, seguido de maneio de gado, almoço, uma vacada, sevilhanas e animação com DJ.
A organização disponibiliza várias modalidades de participação, incluindo passeio com almoço, acompanhante com almoço, passeio com almoço e maneio, apenas maneio de gado ou apenas almoço, com valores associados a cada opção.
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