Apoios ao cinema e audiovisual sobem para 33,3 milhões em 2026

Os programas de apoio ao cinema e audiovisual para 2026 abriram dia 31 de Março com uma dotação global de 33,3 milhões de euros, mais 2,7 milhões do que no ano anterior, anunciou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Segundo a declaração de prioridades do ICA, o apoio à realização de festivais de cinema, com carácter plurianual de três anos, abriu com uma dotação de 3,3 milhões de euros, representando um aumento de 600 mil euros face ao concurso lançado em 2023.

Na área do cinema, os programas destinados à escrita e desenvolvimento, produção, co-produção, exibição e distribuição somam 15,6 milhões de euros. Comparativamente a 2025, registam-se aumentos no apoio à distribuição de filmes portugueses, que sobe de 900 mil euros para um milhão de euros, e no apoio à exibição, que cresce 50 mil euros, fixando-se nos 600 mil euros.

Ainda assim, o montante global desta área era superior em 2025, quando atingiu 16,2 milhões de euros, incluindo então um apoio de um milhão de euros para a produção de longas-metragens de animação, de natureza bienal.

O programa de apoio a primeiras obras de longa-metragem de ficção mantém a dotação de 3,9 milhões de euros, à semelhança do programa de apoio ao audiovisual e multimédia, que continua a contar com 7,6 milhões de euros.

Já o programa de formação de públicos nas escolas, também de carácter trienal e orientado para a capacitação de estudantes na área do cinema e audiovisual, foi reforçado em 30 mil euros, passando a dispor de 330 mil euros.

No domínio da internacionalização de obras portuguesas, o financiamento totaliza 1,7 milhões de euros, destacando-se o apoio às associações do sector, de natureza bienal, que atinge 580 mil euros, mais 10 mil euros do que em 2024.

Por sua vez, os programas de apoio Ad Hoc e os protocolos de co-produção entre Portugal e países como Brasil, Uruguai, Itália e Luxemburgo mantêm uma dotação de 860 mil euros, em linha com o valor atribuído em 2025.