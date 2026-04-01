Cultura | 01-04-2026 15:00
Benavente assinalou Dia Mundial do Teatro com dois espectáculos no concelho
A programação cultural distribuiu-se por dois espaços distintos, envolvendo companhias e intérpretes de diferentes contextos, numa celebração que valorizou o teatro enquanto expressão artística.
O município de Benavente celebrou o Dia Mundial do Teatro com a realização de dois espectáculos, ao longo de um fim-de-semana dedicado à arte cénica em diferentes pontos do concelho.
No Centro Cultural de Samora Correia foi apresentada a peça “Jackpot”, com interpretações de Rita Ribeiro, João Ascenso e Sandra José.
Já no cineteatro de Benavente subiu ao palco a peça “Alguém Terá de Morrer”, levada à cena pelo Grupo de Teatro da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.
A iniciativa foi promovida pelo Sector da Cultura da Câmara Municipal de Benavente, assinalando a efeméride com propostas dirigidas ao público local.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Vale Tejo
01-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região