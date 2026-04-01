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Cultura | 01-04-2026 15:00

Benavente assinalou Dia Mundial do Teatro com dois espectáculos no concelho

Benavente assinalou Dia Mundial do Teatro com dois espectáculos no concelho
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A programação cultural distribuiu-se por dois espaços distintos, envolvendo companhias e intérpretes de diferentes contextos, numa celebração que valorizou o teatro enquanto expressão artística.

O município de Benavente celebrou o Dia Mundial do Teatro com a realização de dois espectáculos, ao longo de um fim-de-semana dedicado à arte cénica em diferentes pontos do concelho.
No Centro Cultural de Samora Correia foi apresentada a peça “Jackpot”, com interpretações de Rita Ribeiro, João Ascenso e Sandra José.
Já no cineteatro de Benavente subiu ao palco a peça “Alguém Terá de Morrer”, levada à cena pelo Grupo de Teatro da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.
A iniciativa foi promovida pelo Sector da Cultura da Câmara Municipal de Benavente, assinalando a efeméride com propostas dirigidas ao público local.

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