Benavente assinalou Dia Mundial do Teatro com dois espectáculos no concelho

O município de Benavente celebrou o Dia Mundial do Teatro com a realização de dois espectáculos, ao longo de um fim-de-semana dedicado à arte cénica em diferentes pontos do concelho.

No Centro Cultural de Samora Correia foi apresentada a peça “Jackpot”, com interpretações de Rita Ribeiro, João Ascenso e Sandra José.

Já no cineteatro de Benavente subiu ao palco a peça “Alguém Terá de Morrer”, levada à cena pelo Grupo de Teatro da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.

A iniciativa foi promovida pelo Sector da Cultura da Câmara Municipal de Benavente, assinalando a efeméride com propostas dirigidas ao público local.