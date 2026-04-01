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Cultura | 01-04-2026 21:08

Mário viegas morreu a 1 de abril faz hoje 30 anos

Mário viegas morreu a 1 de abril faz hoje 30 anos
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Mário Viegas faleceu a 1 de abril de 1996, aos 47 anos, deixando uma carreira intensa e singular, marcada pela irreverência, pelo humor crítico e por uma relação muito própria com a palavra dita.

Mário Viegas faleceu a 1 de abril de 1996, aos 47 anos, deixando uma carreira intensa e singular, marcada pela irreverência, pelo humor crítico e por uma relação muito própria com a palavra dita. Actor, encenador e declamador, destacou-se tanto no teatro como na televisão e no cinema, mas foi sobretudo na interpretação de poesia que conquistou um lugar único na cultura portuguesa.

Com um estilo inconfundível, aproximou o grande público de autores como Fernando Pessoa, Ary dos Santos e Alexandre O'Neill, contribuindo para renovar o interesse pela poesia dita em palco.

Natural de Santarém, cidade com a qual manteve uma forte ligação afetiva, Mário Viegas continua a ser recordado como um artista livre, provocador e profundamente ligado à cultura e à língua portuguesa. A sua obra e o seu legado mantêm-se vivos, sendo frequentemente evocados em iniciativas culturais e homenagens por todo o país.

Mário Viegas recita Mário de Carvalho no Poema Serenidade és Minha talvez um dos poemas mais belos em língua portuguesa.

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