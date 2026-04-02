Cem Soldos recebe Cortejo da Aleluia no Domingo de Páscoa

A aldeia de Cem Soldos, em Tomar, acolhe no dia 5 de Abril, Domingo de Páscoa, o tradicional Cortejo da Aleluia. O início do cortejo está marcado para as 09h00, com concentração junto da Igreja de São Sebastião.

Com mais de cinco séculos de história, o cortejo é conduzido pelos jovens que completam 20 anos no ano da celebração, sendo este ano os jovens nascidos em 2006. Os rapazes carregam cruzes de cana decoradas com flores amarelo-canário e ramos, cobertas com mantos vermelhos da Confraria do Santíssimo Sacramento, enquanto as mulheres levam as flores, simbolizando a vitória da vida sobre a morte.

No final do cortejo, as cruzes e ramos são partidos na escadaria da igreja, num acto conhecido como "Aleluias" ou "matança dos judeus". À tarde, as cruzes mais bonitas são depositadas no cemitério local.