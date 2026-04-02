uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 02-04-2026 12:00

Cem Soldos recebe Cortejo da Aleluia no Domingo de Páscoa

Cem Soldos recebe Cortejo da Aleluia no Domingo de Páscoa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A aldeia de Cem Soldos, em Tomar, acolhe no dia 5 de Abril, Domingo de Páscoa, o tradicional Cortejo da Aleluia. O início do cortejo está marcado para as 09h00, com concentração junto da Igreja de São Sebastião.

A aldeia de Cem Soldos, em Tomar, acolhe no dia 5 de Abril, Domingo de Páscoa, o tradicional Cortejo da Aleluia. O início do cortejo está marcado para as 09h00, com concentração junto da Igreja de São Sebastião.
Com mais de cinco séculos de história, o cortejo é conduzido pelos jovens que completam 20 anos no ano da celebração, sendo este ano os jovens nascidos em 2006. Os rapazes carregam cruzes de cana decoradas com flores amarelo-canário e ramos, cobertas com mantos vermelhos da Confraria do Santíssimo Sacramento, enquanto as mulheres levam as flores, simbolizando a vitória da vida sobre a morte.
No final do cortejo, as cruzes e ramos são partidos na escadaria da igreja, num acto conhecido como "Aleluias" ou "matança dos judeus". À tarde, as cruzes mais bonitas são depositadas no cemitério local.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região