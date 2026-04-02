Ourém recebeu gala final do ADAGIO com palco cheio e olhos no futuro da dança

O Teatro Municipal de Ourém acolheu na tarde de 31 de Março a gala de encerramento da quinta edição do ADAGIO – Encontro Internacional de Dança, momento que assinalou o fim de cinco dias dedicados à criação, formação e partilha artística em torno da dança. Ao longo da sessão subiram ao palco as coreografias seleccionadas pelo júri, num espectáculo marcado pela diversidade estética e pela qualidade técnica dos participantes. Entre propostas contemporâneas e clássicas, a gala mostrou o trabalho desenvolvido ao longo do encontro e reforçou a dimensão artística de uma iniciativa que vai para lá da competição.

A cerimónia incluiu também a entrega de diplomas e de várias distinções, traduzidas em convites e oportunidades de contacto com outras realidades artísticas, desde participações em eventos internacionais até à possibilidade de assistir a ensaios da Companhia Nacional de Bailado. Um sinal de que o ADAGIO continua a apostar não só na apresentação em palco, mas também na formação e no crescimento futuro dos jovens artistas.

Com a sala preenchida por público atento e entusiasta, a gala contou com a presença da vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara de Ourém, Purificação Reis. A autarca destacou o papel da Academia de Dança Arabesque na consolidação do encontro como uma referência no panorama da dança e felicitou a organização pelo sucesso de mais uma edição.