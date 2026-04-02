Cultura | 02-04-2026 12:00
Pintura de Mena Marques na Galeria Municipal de Tomar
A mostra apresenta retratos e vivências do quotidiano com crianças, inspirada no percurso da autora como educadora de infância.
A Galeria Municipal de Tomar inaugura no sábado, 4 de Abril, pelas 17h00, a exposição de pintura "Eu Criança", da artista Mena Marques. A mostra apresenta retratos e vivências do quotidiano com crianças, inspirada no percurso da autora como educadora de infância.
Natural do Alentejo e residente no Entroncamento, Mena Marques estudou pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa, depois de uma fase inicial como autodidacta. A exposição apresenta rostos e pormenores que evocam o universo da infância e o trabalho de quem a acompanha de perto. Pode ser visitada até 16 de Abril, com horários variáveis consultáveis no site da Câmara Municipal do Entroncamento.
