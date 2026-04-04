Constância lança livro sobre memórias da Guerra Colonial

A Câmara de Constância lança o livro “Adeus até ao meu regresso! Memórias da Guerra Colonial de Ex-Combatentes do Concelho de Constância” no dia 25 de Abril, no dia em que Portugal celebra os 52 anos da Revolução dos Cravos. O evento acontece pelas 17h00, no Cine-Teatro Municipal de Constância.

O livro resulta de um projecto de história oral desenvolvido em 2024 pelo Museu dos Rios e das Artes Marítimas de Constância para assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Desse projexto nasceram também uma exposição homónima, patente na Sala Polivalente do Cine-Teatro entre Março e Abril de 2025, e o filme Memórias de Guerra, de Tatiana Constantino. O livro é o produto final deste percurso.

No centro da investigação estão os ex-combatentes do concelho, os seus percursos militares, os impactos físicos e psicológicos da guerra, e as histórias de quem ficou à espera. A história militar e política surge como pano de fundo, dando primazia ao quotidiano e aos testemunhos das pessoas como o objeto principal. A publicação pretende ser um contributo para a história local e nacional, dando a conhecer às gerações mais jovens um período marcante e ainda pouco conhecido da História de Portugal.