Samora Correia estreia Carnaval de Verão em Junho

Samora Correia vai receber, pela primeira vez, um Carnaval de Verão, nos dias 13 e 14 de Junho, anunciou a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS).

A iniciativa terá lugar numa altura em que a cidade irá assinalar os 17 anos de elevação a cidade, celebrados a 12 de Junho.

O programa arranca no dia 13 de Junho, às 21h30, com um desfile nocturno, seguindo-se, às 23h00, um baile carnavalesco de Verão na zona ribeirinha de Samora Correia, com animação a cargo de DJ Nuno Sardo, Baila Maria e AfricanGroove.

No dia seguinte, 14 de Junho, realiza-se um novo desfile, a partir das 17h00, pelas ruas de Samora Correia.