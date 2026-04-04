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Cultura | 04-04-2026 10:00

Samora Correia estreia Carnaval de Verão em Junho

Samora Correia estreia Carnaval de Verão em Junho
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A iniciativa coincide com as comemorações dos 17 anos de elevação de Samora Correia a cidade e inclui desfiles e animação musical ao longo de dois dias.

Samora Correia vai receber, pela primeira vez, um Carnaval de Verão, nos dias 13 e 14 de Junho, anunciou a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS).
A iniciativa terá lugar numa altura em que a cidade irá assinalar os 17 anos de elevação a cidade, celebrados a 12 de Junho.
O programa arranca no dia 13 de Junho, às 21h30, com um desfile nocturno, seguindo-se, às 23h00, um baile carnavalesco de Verão na zona ribeirinha de Samora Correia, com animação a cargo de DJ Nuno Sardo, Baila Maria e AfricanGroove.
No dia seguinte, 14 de Junho, realiza-se um novo desfile, a partir das 17h00, pelas ruas de Samora Correia.

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