“Pessoa - O mistério de uma vida” vence prémio de teatro de Vila Franca de Xira

A peça “Pessoa – O Mistério de Uma Vida”, encenada pelo Grupo Mundos Imaginários Produções, do Barreiro, foi a vencedora do Prémio Municipal de Teatro Mário Rui Gonçalves atribuído pela Câmara de Vila Franca de Xira. A peça conquistou o prémio de Melhor Espectáculo, destacando-se entre os grupos participantes nesta 12.ª edição da iniciativa, que tem como objectivo reconhecer o trabalho desenvolvido pelos grupos de teatro amador, prestando simultaneamente homenagem ao encenador e actor Mário Rui Gonçalves.

O espectáculo vencedor, com texto e encenação de Sofia Carô, apresenta uma abordagem contemporânea à figura de Fernando Pessoa. Através de uma presença cénica provocadora, a personagem estabelece um diálogo directo com o público, explorando, com ironia e sensibilidade, temas intemporais como a solidão, a memória e a condição humana. A atribuição do prémio sublinha o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Grupo Mundos Imaginários Produções, bem como a qualidade artística da proposta apresentada, reforçando o papel do teatro amador na dinamização cultural do concelho, justificou o município.

A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se no dia 28 de Março no auditório do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira. Nesta edição participaram cinco grupos de teatro amador da Área Metropolitana de Lisboa, tendo sido atribuídos, para além do prémio principal no valor de 2.500 euros, vários troféus e diplomas em diferentes categorias artísticas e técnicas. Dos vencedores, destaque para os grupos do concelho de VFX, o Grupo de Teatro Esteiros de Alhandra e o Re/Criar Teatro do Grémio da Póvoa de Santa Iria (Póvoa de Santa Iria).

O Prémio INTERPARES distinguiu o espectáculo “Unidade 4682”, com texto e encenação de Daniel Gonçalves, apresentado pelo Re/Criar Teatro do Grémio da Póvoa de Santa Iria. Na área das interpretações, o prémio de Melhor Interpretação Masculina foi atribuído a Vasco Lavado, pela sua participação em “Histriónia A Trégua”, espectáculo do Grupo de Teatro Esteiros de Alhandra, que também valeu a Isabel Teresa o prémio de Melhor Interpretação Feminina. Este espetáculo recebeu ainda várias menções honrosas noutras categorias, enquanto “Unidade 4682” se destacou nas áreas técnicas, arrecadando os prémios de Melhor Luminotecnia e Melhor Sonoplastia.

Além do prémio de Melhor Espectáculo, “Pessoa – O Mistério de Uma Vida” conquistou ainda os prémios de Melhor Texto Original, Melhor Encenação, Melhor Cenografia e Melhor Guarda-Roupa, todos atribuídos a Sofia Carô, tendo também recebido menções honrosas nas áreas de interpretação masculina, luminotecnia e sonoplastia.

A Menção Honrosa na categoria de Espectáculo foi atribuída à peça “A Porta”, com texto de José Fanha e encenação de Filipe Mateus Lopes, apresentada pelo TIL – Teatro Independente de Loures.