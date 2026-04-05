Rancho de Torres Novas ensaia na rua em protesto contra falta de condições na sede

Sem sistema de som, trajes ou os tradicionais sapatos de dança, o Rancho Folclórico de Torres Novas ensaiou ao relento na Praça dos Claras, na noite de sexta-feira, 27 de Março. As músicas soaram a grito de revolta pela falta de condições na sua sede e tentativas de encontrar alternativas junto da Câmara Municipal de Torres Novas. “Ouvimos promessas atrás de promessas e nada feito. Há um ano e meio que andamos a alertar para as más condições da nossa sede e a pedir um espaço alternativo”, diz a O MIRANTE o presidente da colectividade, Nelson Campos.

Segundo Nelson Campos, a sede, cedida pela Câmara de Torres Novas, nunca recebeu uma intervenção de fundo à excepção de pequenas reparações no telhado, que foram manifestamente insuficientes para resolver o problema com as infiltrações de água, que estão a apodrecer o edifício e a permitir a entrada de insectos, répteis e roedores que põem em causa a saúde dos elementos. Recentemente, diz, “caiu mais um pedaço de tecto”. Sem outra alternativa, os ensaios estão suspensos desde Setembro último, o que tem prejudicado o grupo que conta com algumas actuações agendadas. “Temos uma actuação à porta e não tínhamos outra alternativa a não ser ensaiar na rua”, lamenta.

O dirigente diz que tem tentado insistentemente, junto da Câmara de Torres Novas, resolver a situação e que recentemente, em reunião com o presidente e a vice-presidente do município, propôs a cedência de um espaço municipal junto ao mercado que está sem qualquer utilização. No entanto, diz, a autarquia terá a intenção de lá colocar outras duas colectividades, o que iria limitar muito o espaço disponível para o rancho. “Para onde vai o nosso espólio que é imenso?”, questiona, lamentando ainda que a proposta de protocolo não tenha sido ainda agendada para ser votada em reunião do executivo municipal.

O presidente do município, José Trincão Marques, contactado por O MIRANTE, diz que está encontrada a solução para o problema do Rancho de Torres Novas com a cedência desse espaço junto ao mercado. “O que falta é assinar o protocolo que está a ser redigido do ponto de vista jurídico. Não vou assinar nada sem garantir que a elaboração do documento está bem feita”, disse.

No anterior mandato autárquico, o executivo presidido por Pedro Ferreira reconheceu as “perigosas condições de segurança do edifício e elegeu como prioridade a necessidade da colectividade abandonar as instalações” para que fosse alvo de uma intervenção, o que não se verificou. Tal como O MIRANTE deu nota em Novembro passado, a direcção do rancho decidiu suspender os ensaios e começar a empacotar o espólio da colectividade fundada em 1958.