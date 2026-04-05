Tomar Conta do Palco é uma escola de teatro para as novas gerações

A companhia Tomar Conta do Palco – Companhia de Teatro para Infância e Juventude, projecto residente no Cineteatro Paraíso, em Tomar, nasceu em Outubro de 2024 pela mão de Pedro Assis e Joana Jacob, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar. Actualmente, integra 24 jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Mais do que uma simples companhia de teatro, o projecto assume-se como um espaço de formação artística e pessoal. Segundo o encenador e fundador Pedro Assis, esta é uma iniciativa pensada para ensinar os jovens a conhecer todas as vertentes do teatro, desde a escrita de argumento ao trabalho de voz, passando pela composição musical, luz, cenografia e criação de adereços.

Neste momento decorrem os ensaios da primeira peça original da companhia, “Um bicho debaixo da cama”, ao mesmo tempo que avançam os primeiros trabalhos de uma segunda criação. A peça, construída com a participação dos jovens membros, pretende desmistificar o medo do desconhecido e enfrentar receios comuns tanto aos actores como ao público infantil e juvenil. Pedro Assis destaca ainda o impacto do projecto no desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos participantes. Mesmo para quem não venha a seguir teatro como profissão, sublinha, a experiência permite adquirir ferramentas importantes para a vida.

Esse crescimento é confirmado por Nina e Ana Mar Calado, irmãs de 13 e 9 anos, que acompanham o projecto desde o início. Ambas realçam a melhoria das relações sociais, as amizades criadas e até reflexos positivos no rendimento escolar. Unidas pela paixão pelas artes, esperam continuar a crescer dentro desta companhia que, em Tomar, já é muito mais do que apenas um palco.