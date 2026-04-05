Cultura | 05-04-2026 07:00
Tomar recebe a apresentação do livro “7 Formas de Morrer”
foto ilustrativa
Evento acontece no dia 11 de Abril na Casa dos Artistas Lameira da Longra, em Tomar.
O autor Rui Sousa vai apresentar o livro “7 Formas de Morrer” no dia 11 de Abril, sábado, na Casa dos Artistas Lameira da Longra, em Tomar. A obra é composta por 22 histórias autobiográficas, sendo que sete são relacionadas com momentos de quase morte, propondo uma reflexão sobre a vida, o sofrimento e o autoconhecimento.
Segundo Rui Sousa, este livro resulta de um processo de questionamento pessoal e espiritual, abordando temas como a superação de desafios, a compreensão do passado e a procura de sentido na vida.
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