Tomar recebe a apresentação do livro “7 Formas de Morrer”

O autor Rui Sousa vai apresentar o livro “7 Formas de Morrer” no dia 11 de Abril, sábado, na Casa dos Artistas Lameira da Longra, em Tomar. A obra é composta por 22 histórias autobiográficas, sendo que sete são relacionadas com momentos de quase morte, propondo uma reflexão sobre a vida, o sofrimento e o autoconhecimento.

Segundo Rui Sousa, este livro resulta de um processo de questionamento pessoal e espiritual, abordando temas como a superação de desafios, a compreensão do passado e a procura de sentido na vida.

