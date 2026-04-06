Candidaturas abertas para o Prémio Carlos Paredes de Vila Franca de Xira

Estão abertas, de 1 a 30 de Abril, as candidaturas para a edição deste ano do prémio Carlos Paredes, uma iniciativa promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira que distingue trabalhos discográficos de música portuguesa.

Criado em 2003, o prémio presta homenagem ao guitarrista português Carlos Paredes e tem como objectivo distinguir trabalhos discográficos de música não erudita, especialmente de raiz popular portuguesa, editados no ano anterior a cada edição. O galardão pretende incentivar a criação, a produção e a divulgação de música de qualidade feita por artistas portugueses, contribuindo para a valorização da cultura musical nacional.

O vencedor recebe um prémio monetário de 2.500 euros, além de uma placa e um diploma, sendo o anúncio do premiado normalmente feito até ao mês de Setembro, após a avaliação por um júri especializado.

Na edição de 2025, a obra “Frutos Maduros”, de Pedro Santos e João Pedro Silva, foi a vencedora escolhida pelo júri. Ao longo dos anos, o Prémio Carlos Paredes distinguiu vários músicos e projectos de referência da música portuguesa, entre os quais Rão Kyao e Carminho, Pedro Caldeira Cabral, Lisboa String Trio, Pedro Mestre, Ricardo Ribeiro, Daniel Pereira Cristo, Cristina Branco ou Pedro Jóia.

A cerimónia de entrega do Prémio Carlos Paredes, em data a anunciar, constitui, a nível local e nacional, uma oportunidade para o público assistir a um pequeno concerto da obra discográfica premiada, com entrada livre. O regulamento e a ficha de inscrição encontram-se disponíveis online para os interessados em participar nesta edição de 2026.