Cultura | 07-04-2026 21:00
Baile da Pinha em Vila Nova da Rainha
foto DR
Iniciativa vai decorrer no Pavilhão UDR - União de Desporto e Recreio, em Vila Nova da Rainha, no dia 18 de Abril, com música a cargo da banda Cristais da Noite.
A banda Cristais da Noite vai animar o Baile da Pinha, no dia 18 de Abril, no Pavilhão da UDR – União de Desporto e Recreio, em Vila Nova da Rainha. O evento, tem como objectivo a angariação de fundos para a Festa de Santa Marta 2026.
Com mais de 15 anos de carreira, a banda Cristais da Noite é composta por 10 elementos. Prometem uma noite animada, com um espectáculo diversificado, desde o popular ao rock, ritmos brasileiros e africanos. O grupo, que já conta com várias participações televisivas, conta ainda com quatro músicas originais. Os Cristais da Noite são formados por Nuno, nas guitarras, Nelson, nos sintetizados, Célia, Marco e Daisy, na voz, e Sérgio Gameiro, na bateria.
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