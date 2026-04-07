Bienal de Vila Franca de Xira recebe obras candidatas até 23 de Abril

A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira (BF26) abriu esta semana o período de candidaturas para apresentação de trabalhos, que decorre até dia 23 de Abril, convidando fotógrafos a submeterem as suas obras no âmbito das três temáticas a concurso: “Prémio Bienal de Fotografia”, “Prémio Concelho de Vila Franca de Xira” e “Prémio Tauromaquia”.

Organizada pela Câmara de Vila Franca de Xira desde 1989, a Bienal de Fotografia tem como objectivo promover a fotografia enquanto expressão artística, afirmando-se como um espaço de interação cultural, participação e divulgação artística. Ao longo das várias edições o evento tem-se consolidado como uma referência nacional na área da fotografia.

Para a edição deste ano, o regulamento estabelece novos valores para os prémios. O Prémio Bienal de Fotografia terá o valor de 10.000 euros, enquanto o Prémio “Concelho de Vila Franca de Xira” e o Prémio “Tauromaquia” terão o valor de 2.000 euros cada. Os autores poderão candidatar-se a apenas um dos prémios, podendo submeter até um máximo de 30 imagens inéditas.

A BF26 decorrerá entre 21 de Novembro de 2026 e 7 de Março de 2027, no Celeiro da Patriarcal, naquela que será a 19.ª edição da Bienal. À semelhança das edições anteriores, além da exposição dos trabalhos selecionados e candidatos aos prémios, será apresentado um programa curatorial em vários espaços culturais da cidade de Vila Franca de Xira.

Entretanto, até ao próximo dia 17 de Maio, está patente na Galeria Sem Palavras, na Fábrica das Palavras, a exposição “Premiados da Bienal Fotografia: 2016-2024”. Com curadoria de David Santos, director científico do Museu do Neo-Realismo, a mostra permite revisitar diferentes abordagens e percursos autorais que têm marcado o panorama da fotografia contemporânea no concelho.